Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Como. Queste le sue dichiarazioni sull'avvio di stagione dei neroverdi: "L'obiettivo quando siamo partiti era la salvezza, poi vedendo come va la squadra è chiaro che cerchiamo di fare il massimo. Il Como è più avanti di noi, ma stiamo facendo una bella figura. Sappiamo che sarà un campionato difficile, dove salvarsi non sarà facile. Spero che quella di stasera sia una grande partita".

Su mister Grosso: "Con Grosso abbiamo un ottimo rapporto, c'è grande feeling tra noi. Quest'armonia è importante. Fabio è un ragazzo bello tosto, con idee chiare. Può essere un allenatore da grande club, ha prospettive importanti".

Sul regalo da fare a Grosso per il suo compleanno: "Spero che stasera sia il Como a farci un regalo, soprattutto a Grosso. Speriamo sia una bella partita".