Cesc Fabregas approva il colpo della Lazio: "Taylor è forte, ci abbiamo già giocato contro"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Lazio, ha commentato così i prossimi avversari in campionato del suo Como e il loro nuovo acquisto Kenneth Taylor: "La Lazio sta crescendo. Con Sarri ha un'identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l'Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa molto solida e compatta, mi piacciono molto. Consolidata la squadra perché da tanti anni giocano insieme. Partita bellissima da giocare, con due squadre più o meno con uno stile simile. Un'altra grande partita per noi, ma è la cosa bella".

Come si studiano gli allenatori?

"Analizzando le partite. Con Sarri posso capire certe cose, con altri devo chiedere magari a giocatori che l'hanno avuto prima. E analizzare. Alcuni allenatori vanno sempre a rubare il pallone con la pressione, che vanno pressare, ma solo per chiudere la linea di passaggio ed evitare imbucate. Per questo mi piace sapere il perché delle cose. Io però ho cambiato tanto. Pensavo di non andare mai a uomo, invece l'abbiamo fatto. Ho detto che la mia squadra pressasse sempre, bugia: al Milan abbiamo lasciato spazio. Però per me mai dire mai".

Nuno Tavares interessa?

"Se troviamo il momento giusto e l'occasione giusta che ti migliora la squadra, bene. Ma in questo momento non siamo vicini a nessuno".

