Champions League, ottavi da record: nelle sedici partite segnati la bellezza di 68 gol

Pioggia di gol negli ottavi di finale di Champions League, che si sono conclusi questa sera in via definitiva. È infatti stato fatto segnare il record assoluto di gol realizzati a questo punto della manifestazione: mai prima d'ora erano infatti state trasformate 68 reti negli ottavi della massima competizione europea per club.

Di seguito tutti i risultati di questa sera, con a fianco di ciascuna partita, tra parentesi, il punteggio dei 90 minuti dell'andata, e in grassetto le squadre qualificate per i quarti. Il totale recita 68 gol.

Sporting CP - Bodo/Glimt 5-0 dts (0-3)

34' Gonçalo Inacio, 61' Pedro Gonçalves, 78' rig. Suarez, 92' Araujo, 120' + 1 Rafael Nel

Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 (1-1)

36' Eze, 63' Rice

Chelsea - Paris Saint-Germain 0-3 (2-5)

6' Kvaratskhelia, 15 Barcola, 62' Mayulu

Manchester City - Real Madrid 1-2 (0-3)

22' rig. e 90' + 3 Vinicius, 41' Haaland

Barcellona - Newcastle 7-2 (1-1)

6' e 72' Raphinha, 15' e 28' Elanga, 18' Bernal, 45' + 7 rig. Yamal, 51' Fermin Lopez, 55' e 61' Lewandowski

Bayern Monaco - Atalanta 4-1 (6-1)

25' rig. e 54' Kane, 56' Karl, 70' Luis Diaz, 85' Samardzic

Liverpool - Galatasaray 4-0 (0-1)

25' Szoboszlai, 51' Ekitike, 53' Gravenberch, 62' Salah

Tottenham - Atlético Madrid 3-2 (2-5)

30' Kolo Muani, 52' e 90' rig. Simons, 47' Alvarez, 75' Hancko