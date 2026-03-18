Atalanta, De Roon alza le mani: "Loro troppo forti, non possiamo proprio misurarci..."

Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta odierna col Bayern Monaco per 4-1, con un 10-2 complessivo sui 180 minuti:

Il record di presenze con la maglia dell'Atalanta?

"Difficile spiegare adesso le emozioni, abbiamo appena perso una partita. Sono comunque felice per me stesso, spero domenica di poterlo superare e festeggiare con una vittoria. Per quel che riguarda la partita, eravamo consapevoli che erano troppo forti, velocità e qualità erano ad un livello pazzesco. Non ci possiamo proprio misurare contro di loro".

Il giocare uomo contro uomo è stato un errore?

"La partita d'andata abbiamo fatto uomo contro uomo e ci hanno punito. Oggi ci siamo abbassati ma loro negli spazi trovano sempre l'uomo libero, poi si muovono. A un certo punto ho visto Kane fare il terzino, il terzino Stanisic andava dentro... Sono proprio bravi, tecnica, passaggi giusti, non sbagliano niente".

Come si può colmare il gap con le big europee?

"Domanda difficile... Secondo me il gioco in Champions Leagune non è mai fermo, si fischiano meno falli rispetto alla Serie A. Ho visto arbitrare Guida in Lazio-Milan e mi è piaciuto, pochi fischi e tanto gioco, secondo me dobbiamo partire da lì. Poi gioco e movimenti, magari servirebbe un po' meno tattica ma capisco che è uno dei punti di forza dell'Italia".