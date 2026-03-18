Dominio Premier? Non in Champions: su 6 inglesi crollano in 4 (ma l'Arsenal fa paura)

L'Italia piange, l'Inghilterra però non può essere così soddisfatta dopo gli ottavi di finale di Champions League. Ad inizio stagione si parlava di un possibile dominio annunciato da parte delle squadre inglesi, visto che quest'anno popolavano la massima competizione continentale per club con addirittura sei rappresentanti. Di queste però, 4 hanno salutato in questo turno: rimangono solo Arsenal e Liverpool a rappresentare la Premier League.

Certo, quel "solo" non deve ingannare: la stessa Arsenal è una delle favorite assolute alla vittoria finale, visto il gioco espresso quest'anno con Arteta, il Liverpool poi è ancora una mina vagante che può dire la sua. Fa rumore però in terra britannica l'eliminazione prematura per Chelsea, Manchester City, Newcastle e Tottenham.

La disfatta più larga è stata quella del Newcastle, in termini di punteggio: dopo l'1-1 dell'andata, a Barcellona la squadra di Howe è caduta addirittura per 7-1 sotto i colpi di Yamal e compagni. In termini di aspettative invece Chelsea e City hanno deluso maggiormente. I Blues erano chiamati alla rimonta, invece hanno perso 3-0 in casa dopo il 5-2 dell'andata contro il PSG. Il Tottenham di Tudor ha almeno salvato l'onore, ma il 3-2 all'Atletico non è bastato dopo il 5-2 subito a Madrid.

Ora il Liverpool dovrà vedersela con il Paris Saint-Germain, mentre l'Arsenal troverà sulla sua strada lo Sporting.