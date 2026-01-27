TMW News Maldini, ora l’occasione Lazio. Roma, Konè assenza che pesa

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio. per l'ex monzese un'opportunità per trovare più spazio e per crescere sotto la guida di un tecnico esperto e che lo stima come Maurizio Sarri. Ne parliamo con Adelio Moro con cui analizziamo anche la situazione della squadra di Palladino che in Champions domani dovrà vincere con parecchi gol per la qualificazione in Champions. Il Napoli invece per guadagnarsi l'accesso ai play-off dovrà battere il Chelsea, operazione non semplice anche alla luce dei numerosi infortuni a cui è dovuto andare incontro.

Conte e la sfida al Chelsea

In un'intervista a Sky il tecnico del Napoli ha spiegato che "affronteremo una squadra forte e sarà sicuramente una bella partita, emozionante. Noi ci arriviamo con la giusta voglia e determinazione, ma anche consapevolezza. Sappiamo di giocarci tutto in questa partita, conosciamo la forza dell'avversario ma questo ci fa avere rispetto degli avversari. Al tempo stesso andiamo avanti per la nostra strada sapendo che ciò che stiamo facendo è qualcosa di importante e domani sera dovremo dare tutto, uscendo a testa alta dallo stadio. Poi vediamo quale sarà il risultato e se riusciremo ad arrivare ai playoff".

