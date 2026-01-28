TMW News Como a gonfie vele. Bologna, la necessità di rialzarsi

Nel corso del TMW News di oggi una serie di considerazioni sul Como che dopo quarant'anni è tornato ad approdare ai quarti di finale della Coppa Italia. Come era accaduto in campionato, anche ieri la squadra di Fabregas ha battuto la Fiorentina al Franchi, al termine di una partita in cui è emersa progressivamente la maggior qualità e organizzazione del Como. Ne parliamo con Eugenio Ascari con cui ci soffermiamo anche sul campionato e la lotta salvezza che vede sempre coinvolta anche la Fiorentina.

Il Bologna e il trend negativo

Durante il programma ci si sofferma pure sul Bologna che domenica scorsa sembrava poter tornare alla vittoria. Il due a zero per gli emiliani maturato nella ripresa al Ferrarsi contro il Genoa pareva aver indirizzato la partita poi l'espulsione di Skorupski ha vanificato tutto. E dopo i tre gol presi da Ravaglia non sono mancati coloro che hanno parlato di problema portiere per il Bologna. Quanto a Skorupski comunque un grande ex rossoblù come Gianluca Pagliuca non ha dubbi: "Se sei un portiere e stai fermo due mesi e mezzo - ha detto a Repubblica- è un periodo molto lungo, ti pesa parecchio. Ma si rialzerà"

