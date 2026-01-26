TMW News Inter, è iniziata la fuga scudetto. Napoli, in ballo c'è una stagione

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter che dopo la vittoria di venerdì sera contro il Pisa e i risultati di questo fine settimana pare aver iniziato la fuga scudetto. Il Napoli è caduto a Torino contro una Juventus che si è rilanciata dopo la sconfitta contro il Cagliari mentre ieri sera il Milan ha ottenuto un punto contro la Roma all'olimpico al termine di una partita in cui dopo aver sofferto per tutto il primo tempo era riuscito a passare in vantaggio (pari di Pellegrini su rigore). Tornando al Napoli, l'emergenza si fa sentire, ma adesso si gioca tantissimo della propria stagione in virtù del fatto che mercoledì in Champions affronterà il Chelsea e dovrà vincere per portarsi ai play-off. Ne parliamo con Luigi Garzya.

Allegri e la Champions

"All'Inter non ci pensiamo - ha detto il tecnico rossonero dopo il pari contro la Roma - il momento è delicato. Nelle ultime 9 partite ci sono state 6 trasferte e due in casa: pensiamo una gara alla volta. L'obiettivo del Milan è rientrare nelle prime quattro. Poi l'ambizione è giusta, ma la realtà è un'altra. Il cammino è lungo, serve migliorare. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, stanno tutti crescendo bene. Un esempio è De Winter, a cui è servito un po' di adattamento. Calma, pensiamo a quello che c'è da fare".

Clicca sotto per guardare