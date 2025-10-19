Champions League, ecco gli arbitri del martedì: uno svedese e un tedesco per Inter e Napoli

Sono stati ufficializzati gli arbitri per la terza giornata di Champions League, che vedrà il Napoli impegnato martedì sera in una trasferta fondamentale contro il PSV a Eindhoven mentre l'Inter se la vedrà con l'Union Saint-Gilloise. A dirigere gli azzurri ci sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn. In sala VAR siederanno Dingert e Dankert. Una designazione che Conte e i suoi sperano porti fortuna per una gara cruciale.

Sull'altro campo che riguarda l'Italia, ossia per il match tra Inter e Union Saint-Gilloise, è stato scelto lo svedese Glenn Nyberg, con i connazionali Beigi e Söderkvist come assistenti. Al VAR, invece, ci sarà la coppia spagnola Cuadra Fernandez-Villanueva. Tutta l'attenzione è ora puntata sul campo, con il Napoli chiamato a dare il segnale di svolta.