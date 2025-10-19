Roma-Inter, la moviola di Calvarese: "47 falli, dato altissimo. Graziato Dumfries"

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato l'arbitraggio di Roma-Inter, match giocato ieri sera all'Olimpico e vinto dai nerazzurri, fra le colonne di Tuttosport. L'arbitro della gara è stato Davide Massa, che ha avuto da fare soprattutto per la quantità di falli fischiati e per la gestione dei cartellini.

Il giudizio è comunque positivo, per Calvarese: "Davide Massa dirige bene Roma-Inter" - scrivo - ", il primo big match della propria stagione di Serie A. Il direttore di gara, designato per una gara dei giallorossi per la prima volta dopo quasi un anno, riesce a gestire una partita molto tesa, resa tale dall’importanza".

Poi fa notare un dato significativo: "Tecnicamente la sfida si conclude con 47 falli fischiati, un numero altissimo che va ben oltre la media dell’attuale Serie A e che diventa manifesto della grande tensione del match", si legge.

A proposito dei cartellini sventolati, sottolinea in particolare (il titolo dell'articolo è 'Massa bene, però grazia Dumfries'): "Nel primo tempo sono corretti i gialli per Lautaro e Ndicka, mentre ne manca uno per Dumfries, il quale commette due interventi consecutivi su Wesley e Mancini. Nel finale della prima frazione Celik colpisce Acerbi sulla schiena ma il suo colpo - veramente leggero - viene considerato di lieve entità dal direttore di gara che fa proseguire".