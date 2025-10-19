Lecce, Sticchi Damiani approva Di Francesco: "Ha trovato la chiave tattica giusta"

Finisce 0-0 uno dei due anticipi del sabato della Serie A, fra Lecce e Sassuolo. Un modo per i giallorossi di smuovere la classifica visto che per la squadra di Eusebio Di Francesco si tratta del terzo risultato utile consecutivo (una vittoria e due pareggi) anche se continua a mancare la prima vittoria davanti al proprio pubblico al Via del Mare.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato così l'esito del match contro i neroverdi come riportato da Pianetalecce.it: "È un pareggio che ci sta stretto, ma mi piace l’atteggiamento. Abbiamo concesso poco o nulla ad una squadra come il Sassuolo. Abbiamo offerto una prestazione importante e voglio sottolineare che è il terzo risultato utile consecutivo, oltre ad aver fatto 5 punti nelle ultime tre gare. La squadra ha subito due soli gol col Bologna nelle ultime tre gare, ed ha raggiunto un grande equilibrio tattico".

Insomma, le sensazioni sono positive: "Lo dissi già che la squadra sembrava avere trovato la quadra" - aggiunge - ", ed il tecnico ha trovato la chiave tattica. Poi all'interno di questo equilibrio mi sembra che l'allenatore abbia anche tante opzioni per scegliere. Rimane il dispiacere che forse è una gara che si poteva vincere, ma se riesci a subire nulla contro questi avversari in Serie A è sempre un bene".