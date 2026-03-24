Champions League, la Uefa dice no alle rose più lunghe: respinta la proposta dei club inglesi

Nessun cambiamento in vista per le liste Champions League. La UEFA ha deciso di non modificare il regolamento attuale, respingendo la richiesta avanzata da diversi club della Premier League che avevano proposto di aumentare il numero di giocatori inseribili in lista dalla prossima stagione.

Le società inglesi avevano chiesto di portare il limite da 25 a 28 calciatori, sostenendo che il calendario sempre più fitto e il nuovo formato della competizione rendano necessario avere rose più ampie per gestire al meglio impegni ravvicinati e rischio infortuni. La proposta è stata discussa durante una riunione del comitato per le competizioni UEFA, ma non ha trovato l’approvazione necessaria.

A pesare sulla decisione - si legge sul Guardian - sarebbe stata soprattutto la contrarietà di alcuni club spagnoli, tra cui Atletico Madrid, Siviglia e Real Sociedad, preoccupati che un ampliamento delle liste potesse favorire ulteriormente le squadre inglesi, già avvantaggiate dal punto di vista economico. Secondo questa linea di pensiero, consentire rose più lunghe avrebbe aumentato il divario competitivo nelle coppe europee.

Il regolamento, in vigore da quasi vent’anni, resterà dunque invariato con il limite fissato a 25 giocatori. Tuttavia il tema potrebbe tornare d’attualità in futuro, anche alla luce del nuovo format della Champions League che ha già incrementato il numero di partite stagionali.