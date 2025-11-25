Champions League: il Chelsea travolge il Barça, il City cade in casa. De Zerbi ribalta il Newcastle

Sono terminate le gare di Champions League iniziate alle 21.00 valide per la quinta giornata della fase campionato. Il Chelsea ha battuto 3-0 il Barcellona, mentre il Borussia Dortmund ha calato il poker con il Villarreal. Il City cade in casa con il Bayer Leverkusen, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi ribalta il Newcastle di Tonali. Reti bianche invece fra Slavia Praga e Athletic Club

Ajax - Benfica 0-2

6' Dahl, 90' Barreiro

Galatasaray - Royale Union SG 0-1

57' David

Bodo/Glimt - Juventus 2-3

27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)

Chelsea - Barcellona 3-0

27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

23' Grimaldo, 54' Schick

Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1

6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)

Napoli - Qarabag 2-0

65 McTominay, 72' aut.Jankovic

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

