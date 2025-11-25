Champions League: il Chelsea travolge il Barça, il City cade in casa. De Zerbi ribalta il Newcastle
Sono terminate le gare di Champions League iniziate alle 21.00 valide per la quinta giornata della fase campionato. Il Chelsea ha battuto 3-0 il Barcellona, mentre il Borussia Dortmund ha calato il poker con il Villarreal. Il City cade in casa con il Bayer Leverkusen, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi ribalta il Newcastle di Tonali. Reti bianche invece fra Slavia Praga e Athletic Club
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0