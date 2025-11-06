Champions League, la top 11 della settimana: ci sono Zappacosta e Carlos Augusto

Ieri sera si è conclusa la due giorni di Champions League, con le italiane che hanno ottenuto due vittorie e due pareggi. L'Inter e l'Atalanta hanno battuto rispettivamente Kairat Almaty e Marsiglia, mentre la Juventus e il Napoli hanno pareggiato contro Sporting CP ed Eintracht Francoforte. La UEFA ha pubblicato la Top 11 della settimana, nella quale ci sono anche Davide Zappacosta e Carlos Augusto.

Di seguito tutti i dettagli:

Team of the week (3-4-1-2): Neuer (Bayern Monaco); Luckassen (Pafos), Koch (Eintracht Francoforte), Carlos Augusto (Inter); Forbs (Club Brugge), Maza (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Zappacosta (Atalanta); Foden (Manchester City); Osimhen (Galatasaray), Merino (Arsenal).