Atalanta, Zappacosta: "Nel calcio non ti puoi permettere di non essere aggressivo"

Il difensore dell'Atalanta, Davide Zappacosta, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita. Ecco le sue parole.

E' mancata l'aggressività?

"E' mancato soprattutto questo e oggi nel calcio non te lo puoi permettere. Loro avevano più voglia di noi di vincerla, tutte le seconde palle erano loro. Non penso che riguardi un singolo giocatore. L'Atalanta si è sempre basata su questa mentalità e non possiamo permetterci di essere un gradino sotto gli avversari".

E' più un problema mentale, di ambizioni da rinnovare: qual'è il problema?

"In ogni caso ci deve essere il giusto equilibrio. Anche in passato abbiamo avuto dei momenti di flessione e non lo dimentico. Serve equilibrio, solo così si va avanti"