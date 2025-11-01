Live TMW Atalanta, Zappacosta: "Oggi brutta gara, dobbiamo dare tutti qualcosa in più"

17.30- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore dell' Atalanta, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella decima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.44 - Inizia la conferenza.



Juric ha parlato di prestazione brutta:

"Sono d'accordo, l'Udinese ha approcciato meglio la gara per intensità e qualità. Ormai si gioca ogni tre giorni, dobbiamo sempre farci trovare pronti dal punto di vista fisico e mentale".

Come si esce da questi momenti:

"Abbiamo già attraversato momenti simili, bisogna essere equilibrati, restare positivi e mantenere la fiducia nello staff dando tutti qualcosa in più".



Sei stato forse l'unico positivo oggi:

"Io parlerei più di squadra, cerco sempre di dare il massimo e di dare il giusto esempio, ma si vince e si perde insieme. Oggi come ha detto il mister c'è poco da salvare, bisogna cambiare registro perché in questi anni l'Atalanta ha sempre basato i suoi successi su grinta, fame, voglia di vincere i duelli".



Nel finale il mancato assalto per difficoltà più mentali o fisiche?

"Penso più mentale che fisico, perché quando non riesci a creare poi nel finale con lucidità devi cercare soluzione e l'Udinese si è chiusa bene. Dobbiamo essere più lucidi".

17.48 - Finisce la conferenza stampa.