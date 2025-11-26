Champions League: Mbappe trascina il Real, il Liverpool crolla in casa. Bene Arsenal e PSG
Gol e spettacolo nelle serata di Champions League. L'Arsenal ha battuto 3-1 il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid, trascinato da uno straordinario Mbappé ha rifilato 4 reti ad un Olympiacos mai domo. 5-3 per il PSG contro il Tottenham, mentre il Liverpool è caduto clamorosamente in casa contro il PSV: 4-1 il punteggio finale in favore della squadra di Eindhoven. Infine rotondo successo dello Sporting Club contro il Club Brugge
Champions League, i risultati della serata
Pafos-Monaco 2-2
5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)
Copenhagen-Kairat 3-2
26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)
Arsenal - Bayern Monaco 3-1
22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 76' Martinelli (A)
Atletico Madrid - Inter 2-1
9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 90+3' Gimenez
Eintracht Francoforte - Atalanta 0-3
60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere
Liverpool - PSV 1-4
6' Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73' e 90+1' Driouech (P)
Olympiakos - Real Madrid 3-4
8' Chiquinho (O), 22', 24', 29', 60' Mbappe (R), 52' Taremi (O), 81' El Kaabi (O)
PSG - Tottenham 5-3
35' Richarlison (T), 45' e 53' Vitinha (P), 50' e 72' Kolo Muani (T), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P)
Sporting CP - Club Brugge 3-0
24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao
I risultati di ieri in Champions League
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
