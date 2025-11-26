Inter, Chivu: "Ho fumato tre sigarette una dietro l'altra, non meritavamo di perdere"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 2-1 nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Io ho fumato tre sigarette una dopo l'altra, alla squadra ho detto le cose che dovevo dire. C'è tanto rammarico, non meritavamo di perdere però purtroppo ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto grande amarezza negli occhi dei giocatori, ma il calcio è questo e dobbiamo reagire facendo di tutto per uscire da questa situazione".

Come se ne viene fuori?

"Prima o poi nel calcio, come nella vita, la ruota gira. Abbiamo pagato un po' la frenesia degli ultimi dieci minuti, potevamo gestire meglio le ripartenze e l'ultimo passaggio. Sono cose che analizzeremo al video e faremo rivedere. Poi abbiamo preso gol sull'ultimo calcio d'angolo, bravi loro ma in campo avevamo i giocatori più alti che potevamo avere. Tutti i migliori saltatori li avevamo in area, ma dovevamo evitare quel calcio d'angolo".

Perché sono usciti Zielinski e Bonny?

"Zielinski aveva un problema alla coscia, mentre per Bonny avevo bisogno di forze fresche in attacco con Thuram e Pio Esposito per sfruttare al meglio le ripartenze che potevamo avere".