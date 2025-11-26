Atletico Madrid, Simeone: "Avevamo un piano per l'Inter, è andata bene"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con l'Inter in Champions League:

Queste sono le vittorie che hanno il DNA dell'Atletico Madrid?

"Abbiamo affrontato una squadra forte, fra le migliori in Champions. Avevamo studiato bene come contenere l'Inter, loro nel primo tempo hanno avuto situazioni importanti per segnare e noi abbiamo difeso bene. Nella ripresa abbiamo cambiato alcuni giocatori ed abbiamo aumentato la qualità e la partita è cambiata. Sapevamo che avrebbero potuto segnare in contropiede e vincere, ma noi avevamo un piano e alla fine abbiamo trovato il gol della vittoria.

Sapevamo che dovevamo sostenere bene la squadra a centrocampo dove loro soffrivano i passaggi sulle fasce. Nella ripresa abbiamo messo tutto quello che avevamo, noi avevamo la palla e loro potevano farci male in transizione. Era il nostro piano, per fortuna è andata bene e abbiamo vinto".