TMW David, nessun segnale per un addio o uno scambio col Milan. Prima e dopo il gol di ieri

Jonathan David nella serata di ieri ha trovato il suo secondo gol con la maglia della Juventus. A pochi chilometri dal Circolo Polare Artico, il centravanti canadese ha realizzato una rete pesantissima. Quella del definitivo 2-3 sul campo del Bodo/Glimt, in una sfida valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' della Champions League in corso. Entrato al 75esimo al posto di Openda, l'ex Lille per la quinta volta da quando c'è Spalletti sulla panchina bianconera è subentrato dalla panchina. Recuperi esclusi, cinque minuti con la Cremonese, tre con lo Sporting, 25 nel derby e due con la Fiorentina. La gara di ieri da questo punto di vista non ha fatto eccezione, ma a un quarto d'ora dalla fine il bomber 25enne è riuscito a incidere. Al posto giusto al momento giusto dopo la conclusione di Yildiz respinta da Haikin.

David ha ritrovato il gol 93 giorni dopo il primo e ultimo gol in maglia bianconera. Da lui fin qui ci si aspettava ben altro rendimento e invece il bottino è piuttosto magro: due reti in oltre 600 minuti, decisamente troppo pochi per un calciatore che negli ultimi tre anni con la maglia del Lille ha realizzato almeno 25 reti a stagione.

La stella del Canada è stato uno dei grandi acquisti estivi della Juventus, seppur a parametro zero. Oltre a un ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione più bonus, al classe 2000 e al suo entourage sono stati corrisposti 12.5 milioni di euro di commissioni per convincerlo a firmare. La Juventus insomma ci ha puntato pesantemente e per questo motivo, prima e dopo il gol di ieri sera, non sono mai arrivati segnali concreti circa un suo addio già a gennaio.

Negli ultimi giorni s'è chiacchierato molto di uno scambio David-Gimenez col Milan. Una ipotesi che per il momento, anche a causa dello stipendio percepito dal calciatore canadese, appare decisamente poco realistica.