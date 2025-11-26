Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: avanti il Latina, Arezzo ko. Bene Ternana e Pro Vercelli

Giornata di Coppa Italia per la Serie C, con gli Ottavi di Finale che hanno preso il via ieri e si chiuderanno poi questa sera con la gara che alle 20:30 darà il nome dell'ultima formazione che passerà al turno successivo.

Ricordando che gli Ottavi si giocano in gara secca a eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore - senza supplementari in caso di parità -, diamo ora conto di quello che è successo nei match delle ore 18:00, che hanno visto il Potenza e la Pro Vercelli vincere con risultati rotondi contro Audace Cerignola e Atalanta U23, mentre la Ternana batte il Giugliano. Arrivano ai calci di rigore Arezzo e Latina, con la formazione pontina che - a oltranza - gioca lo scherzetto alla capolista del Girone B.

Di seguito il programma del turno (in grassetto, per le gare già giocate, le qualificate):

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Già giocate

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Arezzo-Latina 5-6 (d.c.r)

Potenza-Audace Cerignola 4-2

16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] e 90'+5 Emmausso (A), 68' Mazzeo, 74' Adjapong

Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1

11' e 57' Akpa Akpro (P), 23' Pino (P), 71' Burruano (P), 79' Comi (P), 90'+2 Riccio (A)

Ternana-Giugliano 3-1

27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)

Mercoledì 26 novembre

Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)

Pro Vercelli-Latina

Ravenna-Renate

Potenza-Audace Cerignola VS Crotone

Ternana VS Vinc. Sambenedettese-Union Brescia