…con Pasquale Marino

“Contro il Milan ha perso immeritatamente, anche ieri contro l’Atletico Madrid l’Inter ha giocato una prestazione convincente”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino dopo la sconfitta dell’Inter in Champions contro l’Atletico Madrid.

Due sconfitte in altrettante partite. Campanello d’allarme?

“No. Le prestazioni comunque ci sono state, soprattutto nel derby dove è stato parato un rigore”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“C’è molto equilibrio. Il Bologna esprime un ottimo calcio, è la sorpresa Insieme alla Roma. Spero che entrambe possano lottare fino alla fine insieme a Napoli, Inter e Milan”.

E la Juve di Spalletti?

“Quando si entra in corsa bisogna risolvere problemi. Non ha ancora preso il passo per competere per le prime posizioni. Se cambi in corsa vuol dire che c’è qualche problema”.

E la B mister?

“Monza e Venezia sono le più forti. La sorpresa è il Modena. E queste sono le squadre che possono lottare per andare in A. Poi Palermo, Frosinone e Cesena possono inserirsi. La Samp ha vinto una partita fondamentale”.

Il Palermo era partito dando l’idea di poter andare in A diretto…

“L’inizio sembrava promettente. La flessione delle ultime partite è stata inaspettata. Si sta allontanando dalle prime posizioni ma c’è ancora tempo”.