Il PSG spazza via il Chelsea: 3-0 a Stamford Bridge dopo il 5-2 dell'andata
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Un ottavo di finale da dimenticare per il Chelsea. Dopo il 5-2 dell'andata, il PSG si è imposto 3-0 a Stamford Bridge: otto le reti rifilate dai parigini in due gare ai Blues. I campioni in carica hanno blindato la qualificazione in 15 minuti grazie alle reti di Kvaratskhelia e Barcola, con Mayulu che ha reso ancora più rotondo il risultato nella ripresa.
Il PSG vola ai quarti di finale con merito, il Chelsea saluta la Champions in una serata da incubo.
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