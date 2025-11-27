Champions League, tutti gli MVP della giornata 5: ci sono Yildiz, McTominay e De Keteleare

La UEFA ha annunciato tutti gli MVP della quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26, premiati alla fine di ciascuna partita. La scelta, affidata al gruppo di osservatori tecnici UEFA presenti allo stadio, ha celebrato prestazioni individuali di altissimo livello.

Martedì 25 novembre hanno spiccato Samuel Dahl (Ajax-Benfica 0-2), Adem Zorgane (Galatasaray-Union Saint-Gilloise 0-1), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund-Villarreal 4-0), Marc Cucurella (Chelsea-Barcellona 3-0) e Kenan Yıldız (Bodø/Glimt-Juventus 2-3), mentre tra le altre performance degne di nota figurano quelle di Mark Flekken (City-Leverkusen 0-2), Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia-Newcastle 2-1), Aitor Paredes (Slavia Praga-Athletic Club 0-0) e Scott McTominay (Napoli-Qarabağ 2-0).

Ieri, invece, la giornata è stata dominata da Kylian Mbappé, strabiliante con un poker nel 4-3 del Real Madrid ad Atene, e da Vitinha, autore di una tripletta nel 5-3 del PSG contro il Tottenham. Declan Rice ha guidato l’Arsenal alla vittoria contro il Bayern Monaco (3-1). José María Giménez è stato decisivo nel finale contro l'lnter (2-1) e Charles De Ketelaere ha illuminato il 3-0 dell’Atalanta a Francoforte.