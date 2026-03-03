Fiorentina senza anima (e senza tiri). Difesa a tre improponibile. E Vanoli attacca i suoi

Doveva essere la gara della svolta e invece si è trasformata in un incubo durato 90. Dopo la brutta figura in Conference League, la Fiorentina perde le proprie certezze venendo umiliata alla Bluenergy Arena da un Udinese che si è imposto con un sonoro 3-0. Viola che escono dal campo senza alcun tiro in porta e che sembrano tornati alla versione sbiadita di tre mesi fa. Non solo per quanto riguarda l’atteggiamento in campo ma anche la disposizione tattica scelta da Vanoli, che sembra non aver imparato dai vecchi errori del passato tornando a quella difesa a tre che continua a fare acqua da tutte le parti.

Rugani horror

Difficile immaginare un debutto peggiore per Daniele Rugani, protagonista in negativo su tutti i gol subiti dai viola. Il difensore ex Juventus, dopo essere rimasto fuori oltre due mesi per infortunio, è tornato in condizioni fisiche pessime. Il cliente poi, non era dei migliori, tanto che viene da chiedersi cosa sia venuto in mente a Vanoli per metterlo al centro della difesa. Completamente in ritardo su Kabasele in occasione del vantaggio friulano, si fa umiliare prima da Davis e poi da Buksa sugli altri due gol.

Vanoli attacca la squadra

C’è anche un momento polemico nel post partita perché Paolo Vanoli nell’analisi fatta a Dazn ha scelto di attaccare la squadra. “I giocatori si facciano tutti un bell’esame di coscienza” ha tuonato il tecnico lombardo, che ha poi aggiunto: “Senza determinazione non si va da nessuna parte e sotto questo punto di vista non siamo cresciuti”.

Occasione sprecata

Un’occasione che non doveva essere fallita per la Fiorentina, che con questo ko non riesce a sfruttare il passo falso di gran parte delle sue dirette concorrenti nella corsa alla salvezza. Con questa sconfitta i toscani fermano la propria striscia positiva e restano al terzultimo posto con 24 punti appaiati a Lecce e Cremonese, a tre lunghezze dal Genoa.