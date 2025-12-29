Che bagarre in cima alla Serie A, ma Zazzaroni avverte: "Inter e Napoli hanno una cosa in più..."

Quattro squadre in quattro punti, cinque qualora la Roma questa sera vincesse il posticipo della 17^ giornata contro il Genoa. La Serie A mai come quest'anno è stata incerta e a commentare questo equilibrio ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Questo il suo editoriale pubblicato sul quotidiano: "Si fa sempre più interessante: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30. La Juve ha una partita in più, ma non solo per questo sabato sera, alla domanda di un tifoso che gli chiedeva se a maggio sarebbe arrivato lo scudetto, Spalletti ha risposto con acutezza e realismo toscano «’un si vince un cazzo»".

Poi le considerazioni su quelle che per lui sono le favorite: Inter e Napoli. "Ieri a Cremona il Napoli s’è imposto senza troppa difficoltà con Hojlund e un McTominay sontuoso in mediana, mentre a Bergamo l’Inter ha conosciuto qualche sofferenza, pur mantenendo a lungo il controllo della partita, e ha fatto nuovamente il pieno con Lautaro. Hojlund e Neres, aspettando Lukaku, da una parte e Lautaro, Thuram, Bonny e Pio dall’altra sono parte di ciò che Milan e Juve non hanno: sono differenze sensibili".

Infine, sui movimenti in attacco di bianconeri e rossoneri: "Per avvicinarsi alla prima e alla seconda del maggio scorso Allegri e Spalletti dovrebbero poter aggiungere soluzioni di livello a gennaio. Improbabile che Luciano possa ottenere il centravanti da doppia cifra, da verificare invece è Füllkrug, il 9 che Tare ha consegnato a Max".