Bodo-Inter, Aleesami: "Tifo Juventus ma Bastoni ha fatto bene. È stato più intelligente"

Haitam Aleesami, difensore del Bodo/Glimt che domani affronterà l'Inter in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita: "Siamo fermi con il campionato, ma abbiamo avuto tempo per preparare le partite. Stiamo bene, sarà una bella sfida".

Il contesto di Bodo può aiutarvi a battere l'Inter? Com'è giocare in queste condizioni?

"Non so se è un vantaggio, ma è un po' diverso. Però è sempre lo stesso sport, undici contro undici. Sarà un po' differente per l'Inter, noi siamo abituati. E oggi non fa così freddo! Sarà più difficile per loro, forse sì".

Quante possibilità sentite di avere? Ci credete?

"Certo, qua abbiamo battuto il City, abbiamo vinto in casa dell'Atletico Madrid. Noi ci crediamo, ma non parliamo mai di vincere, quanto di performance. Dovremo fare una buona prestazione".

Quali sono i principali pericoli dell'Inter?

"Per me la squadra è completa. Ho visto la partita contro la Juventus, hanno giocatori veramente forti in tutti i reparto, di alta qualità. Li abbiamo visti arrivare in due finali di Champions negli ultimi anni, lottano sempre per vincere il campionato e sarà quindi una grande sfida".

Che ne pensa dell'episodio del rosso a Kalulu? E di Bastoni?

"Da piccolo ero juventino, per me è stato brutto. Fa parte del calcio, ogni tanto gli arbitri commettono errori. Forse la regola sul VAR per il secondo giallo va cambiata, però dico che Bastoni è stato più intelligente. Ha fatto bene".

Qualcosa da dire ai tifosi del Palermo?

"Lì sono stato da dio, bellissima città e gente veramente al top. Spero di vederli presto in Serie A".