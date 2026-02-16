Caso Bastoni, Zazzaroni: "Ex calciatori che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti"

"La punizione più severa per l'esultanza dopo la simulazione di Bastoni la sta già scontando e sono sicuro che abbia imparato la lezione". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, esprime la propria considerazione anche attraverso i propri canali social per commentare cosa si sia generato attorno alla figura del difensore dell'Inter contro la Juventus dopo la caduta accentuata in seguito al tocco di braccio di Kalulu poi espulso. Infatti, il riferimento del noto giornalista e opinionista va alla tempesta social e la gogna mediatica alla quale si è ritrovato travolto.

"Oggi c'è un tribunale più severo e disgraziato (milioni di pm e giudici senza scrupoli), un primissimo grado di giudizio affidato ai social. Che non hanno cuore", ricorda Zazzaroni. Mentre pochi istanti dopo arriva un colpo ben assestato contro altri protagonisti: "Ma tutti gli ex calciatori e i talent che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti perché la rete ha memoria", il collegamento velato alle uscite pubbliche di giocatori che in passato hanno vestito le maglie di Inter e Juventus - tra le altre - e dopo l'episodio controverso elargito determinati punti di vista. Tra fair play in campo e non solo.

"Nel gioco - e il calcio è un gioco, non uno sport - il bluff è previsto, lo disse anche Vialli", la memoria di Zazzaroni riguardo l'ex team coordinator della Nazionale italiana, oltre che bomber del calcio tricolore. "Se viene scoperto però sei morto. Il bluff è come le vitamine: è essenziale in piccole dosi, ma dannoso se usato indiscriminatamente. Un giocatore che bluffa eccessivamente verrà smascherato troppo spesso. Mero", la conclusione.