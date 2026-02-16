Caso La Penna, Zazzaroni: "Il Var ci ha rincoglioniti, non riesco a individuare una via di fuga"

"Da quando c’è il Var pretendiamo che l’arbitro veda anche quello che a occhio nudo non si può vedere". Parola di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport intervenuto riguardo il caso ormai di ordine giornaliero su Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus colpevole dell'errore di valutazione per l'espulsione su doppia ammonizione di Kalulu a seguito di reazione accentuata di Bastoni. "Pensateci bene, è così. Da quando c’è il Var protocollato il numero degli errori si è sensibilmente ridotto per quantità, non per qualità, e insomma dalle nostre parti non se ne esce", riflette il noto giornalista nel commento dedicato sul quotidiano romano.

"La battaglia per un giusto calcio sembra definitivamente persa. Eppure... Eppure non possiamo, né dobbiamo arrenderci", il messaggio lanciato da Zazzaroni. Il quale ha messo in luce tutti gli aspetti negativi venuti a galla dopo l'episodio finito sotto la lente d'ingrandimento e relativo al Derby d'Italia, come il "protocollo colpevolmente sbagliato, insufficiente, ipocrita", così come la "violenza dei social" generata da chi ha rivolto minacce di morte all'arbitro La Penna in maniera vergognosa, così come ai calciatori e alle famiglie delle "figure considerate nemiche".

Ma soprattutto non sarebbe corretto gettare la spugna, a detta del direttore del Corriere dello Sport, di fronte "l’impossibilità di individuare una soluzione che accontenti tutti perché quella non c’è". Per questo e per altre conseguenze generate da Inter-Juventus, tuttavia "non riesco a individuare una via di fuga, un modo per aggiustare le cose, visto che il Var ci ha rincoglioniti aumentando a dismisura la nostra sensibilità al 'delitto di calcio'", il pensiero riflesso di Zazzaroni. Con un interrogativo a lasciar riflettere i più: "Saremmo in grado, oggi, di tornare indietro, di fare a meno del Var, o soltanto di ridurne l’incidenza?". La risposta è presto che immediata: "No, al primo episodio contrario chiederemmo per quale motivo il Var non è intervenuto, perché quella volta l’ha fatto e stavolta no". Di certo, però, è necessario una revisione del regolamento per favorire la tecnologia e di riflesso il supporto che può dare all'arbitro. Anche in circostanze come il doppio giallo a Kalulu, ad esempio.