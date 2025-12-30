Che fare quando torna Lukaku? Hojlund: "Ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui"

"Lo United è stato piuttosto chiaro: non facevo parte dei piani per questa stagione. E il Napoli ha visto un’opportunità". A parlare così, è l'uomo del momento in casa azzurra, ovvero Rasmus Hojlund. In una lunga intervista concessa Sports Illustrated, l'attaccante danese classe 2003 si racconta soffermandosi anche sul trasferimento estivo da Manchester in Italia: "Appena ho sentito il loro interesse, ho fatto capire subito al mio entourage che volevo solo venire qui. Ho parlato con l’allenatore, con il direttore sportivo e anche con alcuni compagni. È stato tutto molto chiaro".

Gli attaccanti a cui si ispira Hojlund: "Lukaku è uno di quelli. Cristiano Ronaldo è il mio idolo più grande: non per lo stile di gioco, ma per mentalità e fame di gol. E poi Lewandowski: movimenti incredibili, può fare tutto".

In particolare su Lukaku, Hojlund conclude così: "Romelu è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Ho parlato con lui in campo e ho persino una sua maglia a casa. È un idolo per me. Ovviamente voglio giocare, ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui perché può darmi tantissimo.