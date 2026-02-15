Napoli-Roma sarà anche e soprattutto la sfida fra Hojlund e Malen

Cresce l'attesa per la super sfida del Maradona di questa sera che vedrà opposte Napoli e Roma, squadre in piena corsa per un piazzamento in Champions League, in attesa di capire se potranno tornare ad essere considerate contendenti per lo Scudetto nell'ultima parte della stagione. Uno dei tanti scontri nello scontro sarà quello fra i due centravanti delle squadre che, a modo loro, stanno emergendo sugli altri membri delle rose.

Da una parte quel Rasmus Hojlund arrivato in estate a Napoli solo dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Al momento sono 8 i gol in campionato dell'ex Atalanta e Manchester United, con una rete ogni 206 minuti di media. Gol comunque dal peso specifico pesantissimo, visto che 7 di questi 8 hanno poi deciso le sfide in favore del Napoli.

Tempistiche di arrivo e impatto diverso, invece, quello di Donyell Malen: il grande acquisto di gennaio della Roma, fortemente voluto da Gasperini per rivitalizzare un attacco che fino a quel momento aveva sparato a salve, ci ha messo pochissimo ad impattare sulla Serie A. Nelle prime 4 partite del massimo campionato italiano, l'olandese è andato in gol 3 volte. Di fatto, uno ogni 106 minuti di gioco, quasi una rete a partita di media.