Napoli, missione Champions: dall'arrivo tra le prime 4 dipende anche il futuro di Hojlund

Champions a tutti i costi: la Gazzetta dello Sport evidenzia oggi l'esigenza del Napoli di tornare nella massima competizione per club per questioni di conti, oltre che sportive. Conte già martedì notte ha chiamato a raccolta il popolo napoletano, vera arma in più per un finale di stagione in cui il Napoli deve tornare a fare il Napoli. E la possibilità di preparare una partita a settimana diventa un vantaggio importante, per chi come Conte sa curare ogni minimo dettaglio.

Il Maradona deve tornare a essere un fattore per consolidare il piazzamento nell’Europa più nobile. Che ovviamente indirizzerà anche le strategie future del club, come logico che sia. Il riscatto di Rasmus Hojlund, ad esempio, è vincolato al pass Champions e all’obbligo che il Manchester United ha preteso per lasciarlo partire. Un obbligo che diventa anche sportivo, per quello che Hojlund ha dimostrato in questi primi mesi a Napoli, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Ovviamente è una forzatura “l’obbligo” contrattuale, anche perché il riscatto del danese è prioritario per costruire il Napoli che verrà. Ma le spese che dovrà affrontare il Napoli nella prossima estate sono tante e gli introiti della Champions diventano fondamentali per continuare a mantenere uno status da top club.