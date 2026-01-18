Che fatica per Taylor arrivare alla Lazio. L'agente racconta l'addio all'Ajax: "Wolves, Porto poi..."

Kenneth Taylor è stato il secondo acquisto di gennaio della Lazio dopo l'attaccante Ratkov, ma il centrocampista ex Ajax avrebbe potuto anche andare a giocare altrove. Questo almeno è quanto racconta Guido Albers, agente di Taylor, nel corso di un'intervista rilasciata con l'edizione olandese di ESPN. Ha detto il procuratore di Taylor, volto nuovo della Lazio, all'emittente del suo paese: "Un anno fa avevo detto che la scorsa estate avrebbe sicuramente lasciato l'Ajax e invece non è successo. C'erano interessi, sembrava il momento giusto e ne ero convinto al 100%. Quanto avvenuto all'Ajax nell'ultimo anno non è stato un vantaggio, però. Alla fine comunque è successo e Kenneth è felice, come lo sono anche io. La trattativa è stata molto complicata".

Albers torna indietro e racconta come si è arrivati all'addio di Taylor all'Ajax a gennaio e cosa è successo in estate: "Il Wolverhampton si è fatto avanti per primo con un'offerta superiore ai 30 milioni ma Taylor pensava che non fossero la scelta giusta per lui in quel momento. Non è vero che sia stata la fidanzata a non voler andare, tutte sciocchezze. Anzi, uno dei suoi migliori amici gioca nel Wolverhampton. Avevamo parlato con l'allenatore, Vitor Pereira, il porogetto era buono ma il giocatore non era convinto. La cifra dell'affare era 30 milioni di euro, per me quel momento è stato difficile. Anche l'Ajax spingeva per il Wolverhampton, ma lui non ha voluto andarci".

Chi voleva Taylor in estate era anche il Porto, allenato da quel Farioli con cui il centrocampista all'Ajax ha segnato la bellezza di 15 gol nella passata stagione: "Lo voleva fortemente, ma per l'Ajax il Porto non è un club abbastanza affidabile per farci affari. Ecco perché la trattativa è saltata all'ultimo, quando i contratti erano quasi pronti e Farioli si preparava ad accoglierlo. Avevano offerto 22 milioni di euro, ma per l'Ajax non era abbastanza. Un peccato, sarebbe stato un bel passo, ma non erano sicuri di ricevere i soldi. Certo, il Porto poi ha acquistato calciatori per 110 milioni di euro, anche dall'Arsenal. In generale mi ha dato fastidio che sia stata fatta tanta fatica per vendere un calciatore come Taylor, cresciuto nel vivaio del club. Sarebbe stato un bell'esempio, invece ho dovuto vedere che per lui chiedevano la cifra più alta possibile, mentre per altri giocatori no".