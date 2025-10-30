Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni fa

La Cremonese che ieri ha inguaiato il Genoa vincendo 2-0 a Marassi grazie a una doppietta di Federico Bonazzoli è oggi non solo la miglior neopromossa che sta proponendo il campionato, ma anche la grande sorpresa di questa Serie A. Già dai primi segnali la squadra grigiorossa era andata in questa direzione, il successo di San Siro contro il Milan grazie a una rovesciata di Bonazzoli è stato il primo di otto risultati utili su nove partite. La squadra di Davide Nicola fino a questo momento ha perso solo a San Siro contro l'Inter, poi tre successi e cinque pareggi per una squadra che in questo momento naviga nella parte sinistra della classifica. "Ci siamo messi anche l'elmetto quando c'era da correre, i ragazzi sono tutti coinvolti e si danno una mano: questa per me è la soddisfazione più grande", ha detto ieri sera l'allenatore grigiorosso. Il tecnico della squadra occupa l'ottavo posto in classifica.

Con 14 punti in nove partite, la Cremonese in questo momento è davanti a squadre come Atalanta, Udinese, Torino e Lazio. Più in alto in classifica rispetto a società che sono partite e avranno obiettivi ben diversi da quelli dei grigiorossi. La Cremonese ha nella salvezza il suo grandissimo traguardo e non potrebbe essere altrimenti per una squadra tornata nel massimo campionato dopo due annate in Serie A. Per una società che nel corso dal 1929 ad oggi è solo alla sua nona stagione in Serie A.

Il bilancio fin qui va oltre le più rosee aspettative estive e il confronto con tre stagioni fa da questo punto di vista è emblematico. Al termine della stagione 2022/23 la squadra grigiorossa retrocesse in virtù dei 27 punti conquistati in 38 partite. Oggi invece la stagione sta raccontando tutt'altro e dopo nove turni la Cremonese ha già più della metà dei punti di allora. E alla nona giornata? Quella squadra era ultima in classifica, ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Oggi invece la cronaca racconta di un lavoro straordinario da parte di Davide Nicola e dei suoi ragazzi.