Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cremonese, Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"

Cremonese, Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:22Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

22.56 - Il tecnico della Cremonese Davide Nicola interverrà in conferenza stampa tra pochi minuti per commentare il match del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.13- Inizia la conferenza stampa di Davide Nicola.

Questa vittoria può permettervi di pensare di più?
"Non oserei neanche pensarlo ma non perché non c'è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l'umiltà, quando ce n'era bisogno, di indossare l'elmetto. Dovremo fare un ottimo lavoro perché nel campionato di Serie A le cose cambiano velocemente".

Fisicità?
"Non siamo una squadra fisica. Abbiamo degli interpreti che hanno fisicità ma gli altri sono giocatori fisicamente abili per fare il gioco che vogliamo. Noi cerchiamo di proporre delle cose che devono essere fastidiose per gli avversari. Se avremo segnato tanti gol diremo che questa è la nostra peculiarità. Ogni tanto però segnare su azione manovrata per un attaccante è importante".

Ha battuto per la prima volta il Genoa da allenatore.
"Da giocatore qualcuna l'ho sentita e accettata. Ma questo è un pubblico che non dimostra mai indifferenza e l'indifferenza fa male. Lo sprono ti porta a reagire. Il Genoa ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque. Ecco perché sono contento della partita che abbiamo fatto".

Più forti delle assenze? Con la Juve recuperate qualcuno?
"Con la Juve sarà impegnativa. Non solo perché incontriamo un avversario molto forte e giochiamo davvero dopo pochissimo. Dovremo essere bravi a rientrare velocemente per recuperare e preparare una gara tosta ma noi dobbiamo avere lo stesso spirito. Chi ci sarà farà del suo meglio".

La squadra palla al piede ha dato spettacolo.
"Io ve l'avevo detto che la strategia era portare i nuovi ad una condizioni pari degli altri. I ragazzi lavorano tanto. Io sono convinto che il lavoro in campo possa permetterti di limare qualche gap".

Vardy è una bella conferma?
"Si sta dimostrando un campione, anche nel recupero. Ci saranno partite dove non riusciremo ad esprimerci così. Siamo una neopromossa con diversi giocatori che non hanno mai giocato in A. Vuol dire che hanno la mentalità di voler crescere".

Difesa efficace?
"Bianchetti ha già avuto esperienza in A. Ma complice qualche infortunio non ha avuto questa continuità. Sono contento dei ragazzi. E' la seconda volta che faccio entrare Folino, Faye si sta ritagliando uno spazio. Non aver preso gol è stato importante, sono quelle soddisfazioni che i difensori devono prendere. Ma ogni partita si torna in gioco".

23.22 - Termina l conferenza stampa di Davide Nicola.

Articoli correlati
Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prestazione, crescita più importante del risultato"... Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prestazione, crescita più importante del risultato"
Se fra Vieira e Nicola non c'è due senza tre... Quel doppio zero del doppio ex Se fra Vieira e Nicola non c'è due senza tre... Quel doppio zero del doppio ex
Dall'anglo-italiano vinto da giocatore, alla salvezza nel 2020 da allenatore: Nicola... Dall'anglo-italiano vinto da giocatore, alla salvezza nel 2020 da allenatore: Nicola ritrova il Genoa
Altre notizie Serie A
Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"... Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare" Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti" Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"... Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato... Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"... Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"... Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"
Fiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"... Live TMWFiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"
3 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
5 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.1 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.3 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.4 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.6 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.7 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…