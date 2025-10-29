Live TMW Cremonese, Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"

22.56 - Il tecnico della Cremonese Davide Nicola interverrà in conferenza stampa tra pochi minuti per commentare il match del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.13- Inizia la conferenza stampa di Davide Nicola.

Questa vittoria può permettervi di pensare di più?

"Non oserei neanche pensarlo ma non perché non c'è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l'umiltà, quando ce n'era bisogno, di indossare l'elmetto. Dovremo fare un ottimo lavoro perché nel campionato di Serie A le cose cambiano velocemente".

Fisicità?

"Non siamo una squadra fisica. Abbiamo degli interpreti che hanno fisicità ma gli altri sono giocatori fisicamente abili per fare il gioco che vogliamo. Noi cerchiamo di proporre delle cose che devono essere fastidiose per gli avversari. Se avremo segnato tanti gol diremo che questa è la nostra peculiarità. Ogni tanto però segnare su azione manovrata per un attaccante è importante".

Ha battuto per la prima volta il Genoa da allenatore.

"Da giocatore qualcuna l'ho sentita e accettata. Ma questo è un pubblico che non dimostra mai indifferenza e l'indifferenza fa male. Lo sprono ti porta a reagire. Il Genoa ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque. Ecco perché sono contento della partita che abbiamo fatto".

Più forti delle assenze? Con la Juve recuperate qualcuno?

"Con la Juve sarà impegnativa. Non solo perché incontriamo un avversario molto forte e giochiamo davvero dopo pochissimo. Dovremo essere bravi a rientrare velocemente per recuperare e preparare una gara tosta ma noi dobbiamo avere lo stesso spirito. Chi ci sarà farà del suo meglio".

La squadra palla al piede ha dato spettacolo.

"Io ve l'avevo detto che la strategia era portare i nuovi ad una condizioni pari degli altri. I ragazzi lavorano tanto. Io sono convinto che il lavoro in campo possa permetterti di limare qualche gap".

Vardy è una bella conferma?

"Si sta dimostrando un campione, anche nel recupero. Ci saranno partite dove non riusciremo ad esprimerci così. Siamo una neopromossa con diversi giocatori che non hanno mai giocato in A. Vuol dire che hanno la mentalità di voler crescere".

Difesa efficace?

"Bianchetti ha già avuto esperienza in A. Ma complice qualche infortunio non ha avuto questa continuità. Sono contento dei ragazzi. E' la seconda volta che faccio entrare Folino, Faye si sta ritagliando uno spazio. Non aver preso gol è stato importante, sono quelle soddisfazioni che i difensori devono prendere. Ma ogni partita si torna in gioco".

23.22 - Termina l conferenza stampa di Davide Nicola.