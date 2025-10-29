Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prestazione, crescita più importante del risultato"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa: "Ovviamente siamo contentissimi dei punti per il nostro percorso ma mi è piaciuta la prestazione generale, perché questo non era un campo facile e vincere non era scontato. Ci siamo messi anche l'elmetto quando c'era da correre, i ragazzi sono tutti coinvolti e si danno una mano: questa per me è la soddisfazione più grande".

Qual è il vostro segreto?

"Cerchiamo di preparare le partite sapendo che abbiamo le nostre idee, a volte ci riesci e altre no ma la crescita è la cosa più importante. Nel secondo tempo sapevamo che sarebbe aumentata la loro pressione con la spinta del pubblico. Dovevamo restare lucidi e trovare gli spazi che ci avrebbero lasciato per venirci a fare gol".