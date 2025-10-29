Se fra Vieira e Nicola non c'è due senza tre... Quel doppio zero del doppio ex

Davide Nicola, Cremonese, non ha mai battuto il collega Patrick Vieira, Genoa. Lo scorso torneo lo tenne a battesimo in Serie A dopo l’esonero di Alberto Gilardino dalla panchina del Grifone. Al triplice fischio conclusivo il punteggio di Genoa-Cagliari recitava 2-2. Qualche mese più tardi, a campi invertiti, ecco un altro segno X, stavolta con la metà dei gol marcati (per parte e complessivamente), 1-1.

Pertanto, numero fra i due coach ancora in equilibrio. Anche se, fosse vero il detto che non c’è due senza tre, anche da questo turno infrasettimanale ci scapperebbe un pari.

L’ex campione del mondo e continentale non ha mai testato il suo calcio contro i Violini.

Al contrario l’ex Nicola (sulla panchina rossoblù nel 2019-2020) ha sfidato il Vecchio Balordo per ben 8 volte in Serie A. Il bilancio di questi match racconta di zero successi, 6 segni X, 2 sconfitte. Ha affrontato il Genoa dalle panchina di Livorno (1X), Crotone (1X – 2P), Torino (1X), Empoli (1X), Cagliari (2X). E’ in serie OK da 4 match.

PS: e non scordiamo che Nicola è stato anche un giocatore del Grifone collezionando oltre 150 gare, tutte però nel secondo livello del calcio italiano.

TUTTI I PRECEDENTI FRA VIEIRA E NICOLA IN CAMPIONATO

0 vittorie Vieira

2 pareggi

0 vittorie Nicola

3 gol fatti squadre di Vieira

3 gol fatti squadre di Nicola

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E IL GENOA IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

6 pareggi

2 vittorie Genoa

6 gol fatti dalle squadre di Nicola

9 gol fatti dal Genoa