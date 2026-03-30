Chelsea, Malo Gusto: "Sorpresi dall'esonero di Maresca. Rosenior tecnico di alto livello"

Malo Gusto ha difeso Liam Rosenior. Durante un'intervista a ESPN, il difensore del Chelsea ha voluto esprimersi sull'operato del suo allenatore: "Penso che sia un allenatore di alto livello, ho visto che molte persone lo hanno criticato. Non capisco davvero perché, ho lavorato molto con lui da quando è entrato a far parte del club. Penso che sia innanzitutto una persona eccezionale, un ottimo manager ed è giovane".

Malo Gusto garantisce anche per il futuro: "Se resterà sarà perché ha il talento necessario per questo ruolo. Come ho detto prima, noi come squadra dobbiamo credere in lui, credere nel nostro modo di giocare, attenerci al nostro piano e vedere come va. È una brava persona, è davvero onesto, molto semplice, si vede che è davvero appassionato. Lui vuole condividere con noi la sua passione per il calcio e io sento di voler giocare per lui, voglio dare il massimo quando mi fa scendere in campo".

Malo Gusto torna sull'addio di Maresca: "È stato un po' complicato per noi a metà stagione, quando Enzo è stato esonerato. Quindi l'arrivo di un nuovo allenatore ora è stato un grande cambiamento, credo, per la squadra, a dire il vero tutti sono rimasti sorpresi. Ma nel calcio può succedere, quindi abbiamo dovuto adattarci. È quello che abbiamo cercato di fare, prima della pausa per le nazionali sono state settimane difficili per noi in termini di risultati perché non erano quelli che ci aspettavamo. È un po' difficile cambiare sistema, quando inizi a capirne uno e poi devi subito passare a un altro, forse è un po' più difficile per noi perché abbiamo un po' meno esperienza".