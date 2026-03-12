Chelsea, Gusto non si abbatte: "Dobbiamo crederci. Sappiamo che possiamo farcela"
Una sconfitta pesante. Arrivata nel finale. Il Chelsea esce battuto dal "Parco dei Principi" per 5-2 contro il Paris Saint-Germain dopo aver tenuto testa per quasi tutto il match alla squadra di Luis Enrique. Delle disattenzioni nel finale hanno portato a questo passivo pesante e difficile da ribaltare. Non perde però la speranza Malo Gusto che al termine del match ha parlato al sito ufficiale della UEFA:
"Tutti in campo si sono dati da fare. Abbiamo dimostrato un grande impatto, alcune buone cose in attacco. Ma alla fine, penso che bisogna capire quando è meglio coprirsi, aspettare e non subire gol perché sappiamo che c'è una gara di ritorno. La parola chiave ora è 'crederci'. Dobbiamo crederci. Sappiamo che possiamo farcela".



