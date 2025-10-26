Juventus, a gennaio sarà caccia all'esterno: spunta il nome di Malo Gusto per la fascia destra

Alla ricerca di un esterno. La Juventus pensa già al mercato invernale con l'obiettivo di andare a rinforzare la propria rosa e cercare di aumentare il tasso tecnico della squadra. La situazione di classifica non è facile ma allo stesso tempo ci sono ancora tante partite per provare a migliorarla vedendo comunque la poca distanza di punti fra i vertici della stessa. A gennaio però la società interverrà specialmente per portare a casa un esterno di difesa che possa garantire il cambio di passo in fase di spinta e sicurezza nella fase di non possesso.

Uno dei profili seguiti, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe quello del terzino del Chelsea Malo Gusto. Il 22enne è stato campione del mondo con la squadra di Enzo Maresca la scorsa estate e potrebbe essere un obiettivo importante per la corsa laterale. Resta comunque un’alternativa valida Nahuel Molina, giocatore trattato da Comolli fino all’ultimo giorno di trattative estive.

Il calciatore francese classe 2003 è stato impiegato da Enzo Maresca in dieci occasioni fra campionato, Champions League e Coppa di Lega con due assist. Per il momento sarebbe solo un’ipotesi ma non è escluso che nelle prossime settimane possano aprirsi delle trattative con i Blues.