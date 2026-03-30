-1 a Bosnia-Italia, tutti a disposizione ma Gattuso non pensa a cambiare l'attacco

Tutti insieme appassionatamente. In attesa di sfidarsi, martedì sera a Zenica, Gennaro Gattuso e Sergey Barbarez possono sorridere per lo stesso motivo. Il ct dell’Italia e quello della Bosnia ed Erzegovina, difatti, festeggiano i gruppi al completo: recuperato Kolasinac tra i nostri avversari, confermato il pieno reintegro di Scamacca tra gli azzurri.

È proprio l’attacco, però, uno dei temi di discussione attorno alla Nazionale. La prestazione non entusiasmante di Retegui e l’impatto di Pio Esposito con l’Irlanda del Nord spingono molti osservatori a suggerire una staffetta dal primo minuto, con la Bosnia. Gattuso non pare intenzionato ad ascoltare consigli non richiesti, e sembra piuttosto convinto di confermare la coppia d’attacco Kean-Retegui. L’unico vero dubbio di formazione riguarderebbe la conferma di Locatelli in cabina di regia, con Cristante che scalpita.

A cambiare i piani della Nazionale, ci ha pensato il maltempo sullo Stadion Bilino Polje di Zenica di questi giorni. Accogliendo la richiesta della UEFA, la FIGC ha infatti modificato i programmi e cancellato l’allenamento di rifinitura in trasferta, per non martoriare un campo già non al meglio delle condizioni, tra neve e pioggia. Gli azzurri si alleneranno in mattinata a Coverciano, poi nel primo pomeriggio la partenza per Sarajevo.