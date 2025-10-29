L'ascesa di Malo Gusto con Maresca: il Chelsea pensa già al rinnovo del contratto

Dopo il suo ottimo inizio di stagione, il Chelsea sarebbe intenzionato a prolungare il contratto di Malo Gusto, recentemente accostato anche alla Juventus. Questo nuovo accordo potrebbe includere un aumento di stipendio significativo per il giocatore di Enzo Maresca.

Arrivato in sordina tra la moltitudine di giocatori reclutati dal Chelsea negli ultimi anni, Malo Gusto ha fatto molta strada dall'estate del 2023 ad oggi. E secondo RMC Sport, la dirigenza del club londinese ora spera di prolungare il suo contratto e offrirgli un significativo aumento di stipendio. Sei presenze per lui fino ad ora in Nazionale francese, ora è uno dei titolari per l'allenatore italiano. In questo inizio di stagione ha infatti già collezionato dieci presenze in questa stagione (in tutte le competizioni).

Secondo l'emittente francese, starebbe già discutendo un'estensione del suo contratto, nonostante l'attuale rapporto sia già a lungo termine ed a scadenza soltanto nel 2030. I Blues punterebbero ad aggiungere 1-2 anni al suo contratto per blindarlo ulteriormente. Anche in considerazione del fatto che club da diversi campionati europei avrebbero bussato alla porta in estate per chiedere di lui.