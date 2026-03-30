La Juventus vuole blindare Spalletti e Vlahovic: previsto nuovo summit con l'entourage del serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei dossier più caldi in casa Juventus, con inevitabili riflessi anche sul mercato delle altre big italiane. Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione, senza escludere del tutto un possibile inserimento qualora si aprissero spiragli. Il centravanti serbo rappresenta infatti un profilo molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, che valuta ancora un eventuale tentativo, pur consapevole delle difficoltà legate alla trattativa.

Parallelamente, la Juventus sta lavorando per costruire basi solide in vista della prossima stagione, a partire dalla panchina. Il rinnovo di Luciano Spalletti è ormai vicino, con un accordo biennale praticamente definito. La conferma del tecnico rappresenta un passaggio chiave anche per il futuro di Vlahovic: l’allenatore nutre grande stima nei confronti dell’attaccante e lo considera centrale nel progetto tecnico, un fattore che potrebbe incidere in maniera determinante sulla decisione finale del giocatore.

In questo contesto, la società bianconera si prepara a incontrare nuovamente l’entourage del serbo per discutere il rinnovo. Vlahovic ha già mostrato apertura, arrivando anche a valutare una riduzione dell’ingaggio attuale, pur di proseguire a Torino. Si lavora su un nuovo accordo, verosimilmente biennale (il Milan offrirebbe tre anni), che possa soddisfare entrambe le parti. L'obiettivo? Evitare la beffa e ripartire proprio dal numero 9 col nuovo ciclo spallettiano.