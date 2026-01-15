Chi è En-Nesyri, centravanti marocchino che piace sia alla Juventus che al Napoli

Youssef En-Nesyri è il nome nuovo per il mercato della Juventus, col club bianconero che va così a fare concorrenza al Napoli. Attaccante classe '97 di esperienza internazionale, il giocatore di proprietà del Fenerbahce è attualmente impegnato in Coppa d'Africa, competizione in cui giocherà la finale con la maglia del suo Marocco.

Nato a Fes, inizia a giocare a calcio nell'Académie Mohammed VI, centro di formazione voluto dal re del Marocco. Nel 2015 ecco lo sbarco in Europa, col Malaga che decide di puntare su questo attaccante di talento e ottima struttura fisica. In Andalusia giocherà fino al 2018, anno della retrocessione, quindi il passaggio al Leganes. Nel 2020 la grande occasione al Siviglia, con cui arriverà la consacrazione: il totale dirà 196 presenze e 73 gol all'attivo. Nel luglio 2024 viene ceduto al Fenerbahce per 20 milioni di euro, club con cui ha messo a segno 38 gol in 77 presenze.

Attaccante centrale di riferimento che fa della fisicità un'arma importante del suo bagaglio, visti i 188 centimetri di altezza, è abile nel gioco aereo e in quello acrobatico. Piede mancino, nonostante la stazza è un giocatore agile e mobile su tutto il fronte d'attacco, caratteristiche che non gli impediscono di vedere la porta con facilità come dimostrano i suoi numeri.