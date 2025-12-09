Chi è James Gow, ds giramondo che tifa Liverpool e che piace alla Juventus

La Juventus, come noto, è ancora alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo. A più riprese i dirigenti bianconeri, Chiellini in primis, hanno sottolineato l'esigenza di inserire in organigramma una figura di questo tipo, ad oggi assente. E l'ultimo nome circolato in questo senso è quello di James Gow, inglese giramondo che ha iniziato a far parte del mondo del calcio col Liverpool, a 16 anni.

All'epoca Gow era un volontario del progetto dei Reds dedicato a bambini e adulti con disabilità, quindi una carriera all'interno dell'academy del club, prima di diventare performance analyst della prima squadra. Da lì esperienze in diverse parti del mondo, come Cina, Singapore e Australia, principalmente per lavorare con i giovani.

Nel 2021 ecco la chiamata dell'Al Jazira, con conseguente spostamento per un anno e mezzo ad Abu Dhabi col ruolo di Academy Technical Director: in quel lasso di tempo, i giocatori passati dalle giovanili alla prima squadra furono addirittura 13. Da lì il passaggio all'Aalborg, club trovato in condizioni sportive complicatissime che trovò la retrocessione in seconda serie pochi giorni dopo il suo arrivo. In Svezia restò per 2 anni, fino al maggio di quest'anno. "Adoro vivere all'estero, adoro viaggiare e vedere diversi paesi e culture in cui lavorare", aveva spiegato alcuni mesi fa in un'intervista. Ora la Juventus sullo sfondo, con Comolli che sta valutando il suo profilo anche per l'utilizzo di dati e statistiche come supporto al suo lavoro.