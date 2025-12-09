Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow

La Juventus si interroga in vista del mercato di gennaio che prenderà il via fra meno di un mese. Le possibilità di rinforzare la squadra in alcuni reparti strategici, soprattutto a centrocampo, esiste ma al momento non è ancora stato annunciato quel nuovo direttore sportivo da tempo previsto.

Uno dei nomi caldi sui taccuini di Damien Comolli è ancora quello di Marco Ottolini, fresco di addio al Genoa ed in attesa di una chiamata vera e propria della Juventus dopo i colloqui delle settimane scorse col dirigente francese. Secondo Tuttosport, però, nelle ultime ore ha scalato in modo importante le gerarchie James Gow, ds inglese che lo stesso Comolli ha conosciuto personalmente ai tempi di Liverpool.

Il quotidiano lo definisce un "mago dei dati", peculiarità che tanto piace al nuovo corso bianconero. Alle spalle ha esperienze importanti nei settori giovanili, con lavori in Cina e in Australia oltre che nel club di Anfield. Come direttore sportivo, invece, il curriculum parla di Al Jazira e due anni all'Aalborg tra il 2023 ed il 2025. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, con la sensazione che il nuovo responsabile del mercato avrà comunque poco potere nella imminente sessione invernale, anche se l'annuncio dovesse arrivare in questi prossimi giorni.