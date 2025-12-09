Il Napoli ritrova Lukaku, Juve sulle tracce di un nuovo ds. Lucca parte? Le top news delle 13

Suonano le campane a Napoli per il ritorno di Romelu Lukaku. Il gigante belga è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo di Antonio Conte oggi dopo il brutto infortunio che lo aveva mandato ko il 14 agosto. A distanza di quasi 4 mesi l'attaccante belga è pronto a mettersi a disposizione del tecnico leccese. Quando potrà giocare? Si ipotizza che tra Udine o al massimo in Supercoppa a Riad possa quantomeno tornare a far parte dell'elenco dei convocati. Oggi non volerà a Lisbona con i compagni di squadra invece per raggiungere il Da Luz e affrontare il Benfica domani.

Intanto la Juventus è ancora alle prese con le ricerche per un direttore sportivo. Il mercato fallimentare di Comolli mette sempre più in evidenza l'urgenza di un uomo dedicato alle faccende di entrate e uscite. Il nome di Marco Ottolini è sempre caldo ma la chiamata dal club bianconero non è ancora arrivata dopo i primi colloqui, ma nelle ultime ore avrebbe preso piede l'idea James Gow, ds inglese che lo stesso Comolli ha conosciuto personalmente ai tempi di Liverpool. Un "mago dei dati", con precedenti esperienze tra settori giovanili, con lavori in Cina e in Australia oltre che nel club di Anfield.

Lorenzo Lucca potrebbe partire. Il centravanti del Napoli, acquistato in estate per 35 milioni di euro fra prestito e riscatto, ha collezionato 16 presenze con un solo gol in Serie A e un altro in Coppa Italia, ma il rendimento costellato da alti e bassi e il ritorno di Lukaku presuppone l'ipotesi di addio già nel mercato di gennaio. Le interessate sono due: Milan e Roma. Proprio i due club alla ricerca di un '9' là davanti.

Per quanto riguarda i rossoneri, tutto sembra legato all'eventuale uscita di Santiago Gimenez, giocatore che ad oggi non ha aperto ad una partenza. La Roma invece sta facendo i conti con i problemi fisici e realizzativi di Dovbyk e Ferguson, con Gasperini che sta chiedendo a gran voce un nuovo numero 9. A testimonianza delle difficoltà, da segnalare come nell'ultima sfida contro il Cagliari sia stato schierato titolare Baldanzi come falso nove.