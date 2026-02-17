Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Kalulu: "Bastoni? Ormai non ci penso più, dobbiamo guardare avanti"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:16
Marco Pieracci

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Champions League persa 5-2 contro il Galatasaray: "I gol vengono sempre da errori nostri, succede pero per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite".

Avete pagato un po' di stanchezza fisica?
"No, non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio".

Come hai vissuto questi giorni?
"Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cose".

Le scuse di Bastoni?
"Non ho visto cosa ha detto. La partita ormai è andata, dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato".

