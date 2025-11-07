L'Italia Under 17 batte Bolivia 4-0 e aggancia i Sedicesimi. Decisivo Samuele Inacio

Grande prova di forza della Nazionale Under 18, che si impone con un netto 4-0 sulla Bolivia sul campo 3 dell’Aspire Zone di Doha, nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale Under 17 in corso in Qatar. Gli Azzurrini, grazie al pareggio 1-1 tra i padroni di casa qatarioti e il Sudafrica nell’altra partita del girone, sono primi in classifica a punteggio pieno e aritmeticamente qualificati ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo.

L’Italia, dopo aver colpito una traversa al 22’ con David Marini, sblocca il risultato al 34’ grazie a Simone Lontani, attaccante del Milan, e raddoppia al 37’ con Samuele Inacio, fantasista del Borussia Dortmund, che al termine dell’incontro sarà premiato come player of the match dalla FIFA. Al 54’ i ragazzi di Massimiliano Favo si portano sul 3-0 con l’ala della Juventus Destiny Onogheghen Elimoghale, subentrato all’intervallo, prima di fallire un calcio di rigore calciato da Inácio al 70’. Nel finale, dopo un altro rigore parato da Alessandro Longoni a Jesús Maraude all’84’ e una traversa colpita da Valerio Maccaroni al 90’+4, gli Azzurrini chiudono definitivamente i conti all’ottavo minuto dei nove di recupero grazie a Fabio Pandolfi, centrocampista del Milan.

"Abbiamo fatto quello che, sulla carta, dovevamo fare – sottolinea il tecnico azzurro –. Siamo i semifinalisti dell’ultimo Europeo e avevamo il dovere di confermarci a certi livelli. Sappiamo di essere una buona squadra, ma dobbiamo prestare maggiore attenzione a certi atteggiamenti: abbiamo sbagliato un rigore e ne abbiamo concesso un altro, episodi che oggi non ci sono costati cari anche per il valore dell’avversario. Ma quando affronteremo squadre di spessore superiore, queste disattenzioni potrebbero fare la differenza”.

L’Italia tornerà in campo, sempre all’Aspire Zone di Doha, domenica 9 novembre, per affrontare i pari età del Sudafrica ma con questa vittoria gli azzurrini si è già assicurata l'approdo ai sedicesimi di finale. Basterà poi un pari contro il Sudafrica per vincere matematicamente il girone A. Questa la classifica:

1. Italia 6 punti

2. Sudafrica 4 punti

3. Qatar 1 punto

4. Bolivia 0 punti