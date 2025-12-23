Chi è Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. In bianconero ci è già stato

La Juventus ha trovato il suo nuovo direttore sportivo ed è pronta a muoversi al più presto in tal senso per definire e formalizzare l'accordo con il prescelto, Marco Ottolini. Si è di fatto concluso il lungo casting che va avanti ormai dalla scorsa estate per il nuovo ingresso ormai in ponte nell'organigramma della Signora.

Chi è Marco Ottolini? Senza lavoro da un paio di mesi scarsi, è reduce dalla prima, formativa esperienza da direttore sportivo in singola di una squadra di Serie A, il Genoa. Al Grifone ligure ha trascorso tre anni e qualche mese, arrivandoci quando la squadra era in Serie B verso la promozione in massima divisione. Una delle sue prime scelte forti ha riguardato l'allenatore, con il cambio da Blessin a Gilardino che si è rivelata intuizione azzeccata. Quindi un lavoro, quello di Ottolini assieme alle altre parti del club, che ha permesso al Genoa di rimanere sempre in Serie A.

Per Ottolini, tra l'altro, si tratterà di un ritorno alla Juventus. In bianconero il dirigente classe '80, che ha nel suo curriculum anche un trascorso da calciatore con il Brescia (ha però abbandonato presto, ritirandosi a neanche vent'anni), ha già lavorato per 4 anni, per quanto con altri incarichi. Entrato nello staff juventino nell'estate del 2018 come scout, tre anni più tardi è stato promosso a responsabile dei giocatori ceduti in prestito per il 2021/22, prima di lasciare per il Genoa. Adesso torna, con tutte altre mansioni e peso in società. Per concludere il ritratto della carriera di Ottolini, infine, va aggiunta la primissima esperienza, il triennio da osservatore in Belgio, nel nobile Anderlecht.